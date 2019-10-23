Министр инфотехнологий Керт Кинго уходит в отставку

По данным Postimees, министр инфотехнологий и внешней торговли Керт Кинго полчаса назад встретилась с премьер-министром Юри Ратасом.

Член правления и фракции EKRE Пеэтер Эрнитс сегодня вечером сказал Postimees, что любая ложь недопустима, и у каждого политика, который лжет, есть только один выход - отставка.

«И неважно, зовут ли ее Керт Кинго или как-то еще. Здесь, в партии EKRE, нет другого мнения. Чем быстрее, тем лучше. Мы не ожидаем никакого выражения недоверия. Она уйдет в отставку в ближайшее время», - сказал Эрнитс ранее.

По словам Эрнитса, ему непонятно, зачем Кинго солгала. «Если человек знает, что какие-то отношения имели место, был заключен трудовой договор или что-то еще, это ведь выйдет наружу. И умный человек отдает себе отчет в этом и ведет себя соответственно», - сказал Эрнитс.