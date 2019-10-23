Фото: в ходе строительства Рейди-теэ обнаружены останки старого корабля

Остов судна был обнаружен под землей на узком участке между морем и отрезком дороги, ведущим из порта к Рейди-теэ.

«Эти останки относятся к эпохе огнестрельного оружия, то есть, как минимум, к средневековью, потому что мы также нашли там пули. На носу судна также виден трос, это позволяет предположить, что обломки судна находятся не на своем изначальном месте: кто-то пытался в 20-м веке отбуксировать судно из одного места в другое. Было ли оно в фарватере или просто в неудобном для порта месте, но так или иначе, его двигали», - сказал археолог паевого товарищества Arheox Риво Бернотас.

По его словам, найти корабль в этом месте было совершенной неожиданностью. «Мы никак не могли ожидать такой находки в этом месте. Во время строительства Рейди-теэ мы сделали 17 шурфов в более подозрительных местах, где можно было ожидать корабельные останки. Но мы их там не нашли, а нашли там, где нельзя было этого и представить », - сказал археолог.

Останки судна обнаружились лишь после того, как часть дороги, ведущая из порта к Рейди-теэ, была построена и движение транспорта было открыто. Между дорогой и морем начали строить береговое укрепление, и судно было выкопано во время утолщения шпунтовой стены. В ходе работ взорам строителей стали открываться куски судна, а затем на место были вызваны археологи, чтобы раскопать находку целиком.

Точные размеры судна трудно определить, потому что один его конец находится под дорогой, где копать нельзя.

«Ширина нижней части составляет в центре не менее семи метров, более точную длину мы, вероятно, не узнаем. Но эта широта уже показывает, что это был довольно большой корабль», - сказал Бернотас.

Найденный корабль был задокументирован настолько тщательно, насколько это возможно. Все измерения были сделаны и необходимые данные взяты. Теперь обломки, вероятно, будут покрыты песком, и останутся ждать лучших времен под землей. На основании полученных данных будет создана трехмерная модель затонувшего судна, чтобы ее можно было исследовать под любым углом.