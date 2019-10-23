C возвращением Кинго в Рийгикогу парламент покинет Рейн Сууркаск

Если ушедшая в отставку с поста министра инфотехнологий и внешней торговли Керт Кинго вернется на работу в Рийгикогу, покинуть парламент будет вынужден Рейн Сууркаск.
Рейн Сууркаск стал членом Рийгикогу 16 мая этого года, когда Керт Кинго, член Эстонской консервативной народной партии (EKRE), заняла пост министра внешней торговли и информационных технологий.
Вступивший 29 апреля в должность министра внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик подал в отставку уже на следующий день, потому что его обвинили в домашнем насилии.
Вечером в среду премьер-министр Юри Ратас получил заявление об отставке министра иностранных дел и информационных технологий Керт Кинго и направил его президенту Керсти Кальюлайд.