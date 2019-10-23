C возвращением Кинго в Рийгикогу парламент покинет Рейн Сууркаск

Рейн Сууркаск стал членом Рийгикогу 16 мая этого года, когда Керт Кинго, член Эстонской консервативной народной партии (EKRE), заняла пост министра внешней торговли и информационных технологий.

Вступивший 29 апреля в должность министра внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик подал в отставку уже на следующий день, потому что его обвинили в домашнем насилии.