Ср, 23.10.2019
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C возвращением Кинго в Рийгикогу парламент покинет Рейн Сууркаск

Rein Suurkask.

ФОТО: Elmo Riig

Если ушедшая в отставку с поста министра инфотехнологий и внешней торговли Керт Кинго вернется на работу в Рийгикогу, покинуть парламент будет вынужден Рейн Сууркаск.

Рейн Сууркаск стал членом Рийгикогу 16 мая этого года, когда Керт Кинго, член Эстонской консервативной народной партии (EKRE), заняла пост министра внешней торговли и информационных технологий.

Вступивший 29 апреля в должность министра внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик подал в отставку уже на следующий день, потому что его обвинили в домашнем насилии.

Вечером в среду премьер-министр Юри Ратас получил заявление об отставке министра иностранных дел и информационных технологий Керт Кинго и направил его президенту Керсти Кальюлайд.

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