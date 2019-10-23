Хааньяского грабителя толкнула на преступление необходимость заплатить няне

В порядке согласительного производства 34-летний мужчина был приговорен к трем годам и шести месяцам тюремного заключения с четырехлетним испытательным сроком. Реальное заключение Таргамаа составит три месяца. Поскольку приговор начал действовать с момента ареста, то есть 8 сентября, преступнику остается провести за решеткой менее полутора месяцев.

8 сентября Маркко Таргамаа совершил вооруженное ограбление в магазине Coop в Хаанья. При себе у него была винтовка Mauser, а лицо скрывал противогаз. Угрожая кассиру оружием, мужчина забрал из кассы 205 евро. В магазине в это же время находилась местная жительница со своими детьми.

Использовавшееся при ограблении оружие он приобрел незаконно в конце лета 2017 года на хуторе своих родителей в Вормси. Получив оружие, Таргамаа незаконно доставил его к себе домой в волость Выру и хранил до дня ограбления, поскольку у него не было разрешения на оружие. После ограбления мужчина бросил винтовку в лесу.

Помимо тюремного срока Таргамаа должен будет заплатить 2380 евро и 84 цента. Украденные деньги, 205 евро, он должен безотлагательно вернуть Вырускому потребительскому обществу. Он также должен будет заплатить государству 2175 евро 84 цента за различные процессуальные издержки в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу.

Оружие, противогаз и коричневая куртка были конфискованы. Винтовку Таргамаа вернут. Сначала она написал заявление, чтобы ему вернули и куртку, но затем отказался от этого.

Таргамаа сказал, что во время ограбления он был в отчаянии и не думал о последствиях. Причиной ограбления было то, что, по словам мужчины, он должен был заплатить няне. Но у него не было денег и взять их было негде. «Это была годовщина свадьбы, и я обещал супруге не ходить в ломбард».

По словам Таргамаа, он пытался найти другие решения, но никто ему не помог. "Я пытался одолжить деньги или что-то продать, но это мне не удалось", - рассказал он суду.

На его способность мыслить разумно мог повлиять и тот факт, что он выпил пару бутылок вина на годовщину свадьбы и принимал болеутоляющие от боли в спине.