Потерявшая из-за листериоза ребенка семья намерена подать в суд на M.V.Wool

Хотя и сам производитель рыбы и министр сельской жизни Март Ярвик утверждали, что ни одна из смертей предполагаемых жертв листериоза не была обусловлена обнаруженным на рыбзаводе штаммом ST1247, с программой Pealtnägija связалась женщина, потерявшая ребенка из-за листериоза, возбудителем которого был именно этот штамм. Таким образом, число жертв листерии в Эстонии увеличилось до трех.

В 2014 году, после нескольких лет ожидания успешной беременности, Креета наконец-то ждала появления на свет дочерей-близнецов, но, к сожалению, первый ребенок перестал развиваться в утробе матери, и его пришлось подвергнуть эвтаназии через живот, потому что он не выжил бы сам и подверг опасности другого ребенка. После этого развитие второго ребенка стало набирать обороты, до тех пор, пока на шестом месяце беременности в июле 2014 года у Крееты не возник сильный жар и озноб. В больнице выяснилось, что это был серьезный случай листерии, ставящий под угрозу жизнь как ребенка, так и матери.

На шестом месяце беременности врачи решили провести страдавшей от сепсиса Креете экстренное кесарево сечение. Когда ребенка доставали из утробы матери, у него были признаки жизни, но через час матери сообщили о смерти новорожденной девочки. Находясь в больнице, женщина узнала, что смерть была вызвана штаммом ST1247, что было подтверждено лабораторными исследованиями. До настоящего времени этот штамм был обнаружен только на рыбзаводе M.V. Wool.

Как руководители M.V. Wool, так и их адвокат Аллар Йыкс отказались от участия в программе Pealtnägija и направили письменный ответ, в котором известили, что встречающиеся в Эстонии и других странах случаи заболевания листерией, в том числе с летальным исходом, заслуживают сожаления, однако ни один из них нельзя связать с M.V. Wool. Отказался от комментариев и министр Март Ярвик.