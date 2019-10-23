Президент США Дональд Трамп решил снять санкции с Турции

Глава американского государства решил отменить санкции, так как Турция на протяжении пяти дней не вела военную операцию в Сирии.

»[Соглашение] соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий», — добавил Трамп.

Он рассказал, что утром 23 октября турецкое правительство связалось с ним и заверило, что страна не будет вести военные операции и открывать огонь в Сирии.

После этого глава США поручил министру финансов Стивену Мнучину снять все санкции с Турции, которые были введены против страны 14 октября в ответ на турецкое наступление. В частности, санкционные меры были сняты с некоторых министерств Турции, а также с министра обороны, энергетики и зампреда правящей партии страны.

«Санкции будут сняты, если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует», — заключил Трамп.