Жуткое видео: в Санкт-Петербурге два автомобиля врезались в толпу на пешеходном переходе

В среду, 23 октября, в Санкт-Петербурге два легковых автомобиля марки Volkswagen и Renault столкнулись на Лермонтовском проспекте, сообщило региональное управление МЧС России.
При столкновении Renault перевернулся, после чего оба автомобиля врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу по "зебре", отмечает "Фонтанка". Момент аварии попал на видео.
Осторожно, неприятные кадры!
В Питере два автомобиля влетели в толпу пешеходов на зебре. ДТП произошло на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Пострадали 7 человек, один из них в тяжелом состоянии pic.twitter.com/kVwjF6s6aJ— НТВ (@ntvru) 23 октября 2019 г.
"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о семерых сбитых.