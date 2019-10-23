Ср, 23.10.2019
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  • Жуткое видео: в Санкт-Петербурге два автомобиля врезались в толпу на пешеходном переходе

Жуткое видео: в Санкт-Петербурге два автомобиля врезались в толпу на пешеходном переходе

ФОТО: Кадр из видео

В среду, 23 октября, в Санкт-Петербурге два легковых автомобиля марки Volkswagen и Renault столкнулись на Лермонтовском проспекте, сообщило региональное управление МЧС России. 

При столкновении Renault перевернулся, после чего оба автомобиля врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу по "зебре", отмечает "Фонтанка". Момент аварии попал на видео.

Осторожно, неприятные кадры!

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о семерых сбитых.

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