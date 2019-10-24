Чт, 24.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Евросоюз готов отсрочить Брекзит еще на три месяца

Лондон.

ФОТО: ANDY RAIN/EPA

Послы 27 государств, которые останутся в составе Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС, на встрече в среду, 23 октября, в Брюсселе не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Брекзита, сообщили западные информационные агентства со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.

По словам дипломатов, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку, причем сделать это они предпочли бы в рамках письменной процедуры, чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза, пишет DW.com.

Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Брекзит еще на три месяца - до 31 января, как просит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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