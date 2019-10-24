Евросоюз готов отсрочить Брекзит еще на три месяца

Послы 27 государств, которые останутся в составе Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС, на встрече в среду, 23 октября, в Брюсселе не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Брекзита, сообщили западные информационные агентства со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.