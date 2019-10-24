Чт, 24.10.2019
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  • Суд смягчил приговор водителю с битой Урмасу Эйнроосу

Суд смягчил приговор водителю с битой Урмасу Эйнроосу

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Урмас Эйнроос.

ФОТО: Madis Sinivee

Таллиннский окружной суд сократил срок тюремного заключения Урмасу Эйнроосу, признанному виновным в жестоком убийстве своей сожительницы, пишет Rus.ERR.

Если суд первой инстанции в июне приговорил его к 20 годам лишения свободы, то по решению окружного суда Эйнроос проведет в тюрьме на два года меньше.

Приговор был смягчен, поскольку апелляционный суд не нашел подтверждений тому, что мужчина совершил убийство мучительным способом, а в законную силу решение окружного суда не вступило, так как в течение 30 дней его можно оспорить в Госсуде.

45-летний Эйнроос обвинен в совершении тяжких преступлений: применении физического насилия, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, грабеже, нарушении общественного порядка и жестоком убийстве.

Урмас Эйнроос впервые оказался в центре скандала в 2016 году, когда в Таллинне на Лаагна-теэ подрезал на своем внедорожнике другой автомобиль, а затем угрожал другому водителю бейсбольной битой.

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