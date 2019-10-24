Чт, 24.10.2019
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Российскому вратарю во время матча порезали коньком горло

Василии Кошечкин

ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

Вратарю магнитогорского «Металлурга» Василию Кошечкину порезали горло коньком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса».

Инцидент произошел на 14-й минуте встречи. Кошечкин получил порез после столкновения с одноклубником Максимом Матушкиным. Матушкин упал и ногой задел голкипера, отражавшего удар. Кошечкин был заменен на Станислава Галимова, но через некоторое время смог вернуться на лед.

Кошечкин — олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России. На его счету также золото чемпионата мира-2009 и две победы в Кубке Гагарина вместе с «Металлургом».

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