Полиция ищет очевидцев: автомобиль наехал на ногу ребенку и скрылся с места происшествия

В среду, 23 октября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, а виновник скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 18.40 рядом с домом по адресу Ыйсмяэ-теэ, 203. Автомобиль Mercedes-Benz темного цвета, ехавший по Эхитаяте-теэ в сторону Ыйсмяэ-теэ, совершил правый поворот — на Ыйсмяэ-теэ и наехал на ногу 12-летнему мальчику, пересекавшему проезжу часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина скрылась с места происшествия. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Полиция просит возможных очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.