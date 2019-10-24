Полиция ищет очевидцев: автомобиль наехал на ногу ребенку и скрылся с места происшествия

Инцидент имел место около 18.40 рядом с домом по адресу Ыйсмяэ-теэ, 203. Автомобиль Mercedes-Benz темного цвета, ехавший по Эхитаяте-теэ в сторону Ыйсмяэ-теэ, совершил правый поворот — на Ыйсмяэ-теэ и наехал на ногу 12-летнему мальчику, пересекавшему проезжу часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина скрылась с места происшествия. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.