Чт, 24.10.2019
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Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от мирового спорта

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Cовет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA)

ФОТО: TOFIK BABAYEV/AFP

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, утвержденный в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA),  заявил о желании бороться за отлучение России от мирового спорта, передает Lenta.ru.

Жданов пообещал защищать права чистых спортсменов и усилить ответственность за употребление допинга. Он отметил, что Россия на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы. Жданов стал первым в истории представителем WADA от Украины.

В сентябре стало известно о манипуляциях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными столичной лаборатории и сведениями информаторов. The Telegraph также допустил возможное отстранение России от Олимпиады в Токио.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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