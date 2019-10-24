Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от мирового спорта

Жданов пообещал защищать права чистых спортсменов и усилить ответственность за употребление допинга. Он отметил, что Россия на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы. Жданов стал первым в истории представителем WADA от Украины.

В сентябре стало известно о манипуляциях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными столичной лаборатории и сведениями информаторов. The Telegraph также допустил возможное отстранение России от Олимпиады в Токио.