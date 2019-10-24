Сбился прицел: лучший форвард прошлого года молчит уже пять игр

Владислав Наместников помог "Оттаве" добыть победу 5:2 на родном льду в матче с "Детройтом". Россиянин ассистировал забившему последнюю шайбу Энтони Дюклеру. Наместников набрал очки в трех последних встречах, а всего за "Оттаву" россиянин провел семь встреч и набрал семь (4+3) очков. Победа "Оттавы" стала второй для команды в сезоне, после девяти встреч "Сенаторы" набрали пять очков и идут на 16-м, последнем, месте в Восточной конференции.