Ратас: EKRE сумеет найти подходящего кандидата на замену Кинго

"Отвечая на ваш вопрос, уверен ли я в том, что EKRE найдет нового министра? В коалиции принято, что если это место принадлежит одной партии, а в данном случае это EKRE, то действительно необходимо найти способную женщину или мужчину, выполнявшего бы свою работу хорошо. Я абсолютно убежден, что EKRE сделает свой лучший выбор", - заявил Ратас.