Чт, 24.10.2019
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Ратас: EKRE сумеет найти подходящего кандидата на замену Кинго

Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не сомневается в том, что ставший вакантным после ухода в отставку Керт Кинго пост министра внешней торговли и инфотехнологий займет достойный кандидат, пишет Rus.ERR.

Об этом глава правительства заявил накануне поздно вечером, выступая в прямом эфире "Актуальной камеры".

"Отвечая на ваш вопрос, уверен ли я в том, что EKRE найдет нового министра? В коалиции принято, что если это место принадлежит одной партии, а в данном случае это EKRE, то действительно необходимо найти способную женщину или мужчину, выполнявшего бы свою работу хорошо. Я абсолютно убежден, что EKRE сделает свой лучший выбор", - заявил Ратас.

Ранее лидер EKRE Март Хельме сказал ERR, что новый кандидат на пост министра внешней торговли и инфотехнологий, призванный заменить ушедшую в отставку Керт Кинго, будет найден как можно быстрее.

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