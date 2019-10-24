"Зенит" проиграл "Лейпцигу", Россия в рейтинге УЕФА пропустила вперед Португалию

"Зенит" в Лейпциге в третьем туре Лиги чемпионов проиграл 1:2 одноименному клубу. Хотя петербуржцы и открыли первыми счет, отличился на 25-й минуте защитник Ярослав Ракицкий, но во втором тайме сначала отличился полузащитник хозяев Конрад Лаймер, а на 59-й минуте окончательный счет установил Марсель Забитцер. В этой же группе "Бенфика" обыграла 2:1 "Лион". "Зенит" продолжает удерживать второе место в таблице группы G, набрав четыре очка после трех игр. У "Лейпцига первое место и шесть баллов. Идущие на третьем и четвертом месте "Лион" и "Бенфика" набрали четыре и три очка.

Победа "Бенфики" позволила Португалии обойти Россию в еврокубковом рейтинге УЕФА и выйти на шестое место рейтинга: Португалия набрала 43,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у России на 0,3 балла меньше. Шестая строчка еврокубкового рейтинга УЕФА дает стране возможность заявить шесть клубов в еврокубках – три в Лигу чемпионов, три – в Лигу Европы. У седьмого места лишь две команды в Лиге чемпионов.

Денис Черышев забил первый гол в карьере в Лиге чемпионов. Попадание вингера сборной России принесло "Валенсии" ничью 1:1 в матче с французским "Лиллем".