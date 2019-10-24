Ошибка с тормозами стоила "Рено" дисквалификации в "Формуле-1"

Оба гонщика финишировали в очках – Риккардо занимал шестую позицию, Хюлькенберг – десятую. Таким образом, пилот «Феррари» Шарль Леклер переместился на шестую строчку, Пьер Гасли («Торо Россо») и Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») отыграли по одному месту. В очковую зону поднялись пилот «Рейсинг Пойнт» Ланс Стролл и гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.

После финиша Гран-при Японии официальный протест на «Рено» подал «Рейсинг Пойнт». По их мнению, французская команда использовала автоматическую систему корректировки баланса тормозов, что запрещено регламентом. ФИА признала вину «Рено»: в постановлении говорится, что команда не нарушала технический регламент, однако действия «Рено» были классифицированы как помощь пилотажу. У французов есть время до четверга для обжалования решения.