Чт, 24.10.2019
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  • Ошибка с тормозами стоила "Рено" дисквалификации в "Формуле-1"

Ошибка с тормозами стоила "Рено" дисквалификации в "Формуле-1"

Renault meeskonna sõitja Daniel Ricciardo Jaapani etapil.

ФОТО: Hasan Bratic/SIPA/Hasan Bratic/SIPA

Пилоты «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг были дисквалифицированы по итогам Гран-при Японии.

Оба гонщика финишировали в очках – Риккардо занимал шестую позицию, Хюлькенберг – десятую. Таким образом, пилот «Феррари»  Шарль Леклер переместился на шестую строчку, Пьер Гасли («Торо Россо») и Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») отыграли по одному месту. В очковую зону поднялись пилот «Рейсинг Пойнт» Ланс Стролл и гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.

После финиша Гран-при Японии официальный протест на «Рено» подал «Рейсинг Пойнт». По их мнению, французская команда использовала автоматическую систему корректировки баланса тормозов, что запрещено регламентом. ФИА признала вину «Рено»: в постановлении говорится, что команда не нарушала технический регламент, однако действия «Рено» были классифицированы как помощь пилотажу. У французов есть время до четверга для обжалования решения.

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