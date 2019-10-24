Эдвард Сноуден о России: я оказался в ловушке в стране, которую не выбирал

«Я был на пути в Латинскую Америку, когда правительство США отменило мой паспорт, таким образом я оказался в ловушке», - заявил он. Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство, президента РФ и российские законы о слежке и в итоге «оказался в ловушке в стране, которую не выбирал».

Эдвард Сноуден - бывший сотрудник АНБ, который в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные данные, из которых следовало, что спецслужбы США прослушивают телефонные разговоры и отслеживают электронную переписку американских граждан США и мировых лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

17 сентября сразу в нескольких странах были опубликованы мемуары Сноудена Permanent Record, в которых он рассказывает о своей жизни и о том, что заставило его скачать и передать журналистам тысячи секретных документов о глобальной системе электронной слежки и шпионажа, созданной спецслужбами США и их союзников. Из книги следует, что он счел крайне несправедливым и противозаконным грубое вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, иностранных правительств и работу международных организаций, прикрываемое заботой о безопасности США. Русский перевод книги под названием «Личное дело» выходит в ноябре этого года в издательстве «Эксмо».

Как пишет «Коммерсант», журналист которого ознакомился с оригиналом книги, Сноуден подробно описывает свои будни в Гонконге в ожидании прилета корреспондентов, совместную работу над первыми статьями и документальным фильмом о деятельности американских спецслужб. По словам Эдварда Сноудена, он надеялся, что гонконгские власти не выдадут его США, но после начала выхода разоблачительных статей ему дали понять, что надеяться на убежище не стоит. Тогда он и его местные адвокаты, как следует из книги, направили запросы о предоставлении убежища в 27 государств, включая ряд европейских стран. Россия среди них не упомянута. Но гарантии невыдачи США ему предоставил только Эквадор, куда Эдвард Сноуден и направился 23 июня рейсом через Москву и Кубу.

«Мы приземлились в Шереметьево, и в теории я должен был провести в России 24 часа. Но скоро будет уже шесть лет», - пишет Эдвард Сноуден. Он рассказывает, что в московском аэропорту в тот день им «занимались слишком долго» а потом к нему подошли два сотрудника службы безопасности в форме, заявив, что у него «возникли проблемы с паспортом» Описывая прилет в Москву, Эдвард Сноуден впервые сообщает, что его пытались завербовать представители российских спецслужб. Ранее сторонники Эдварда Сноудена из Wikileaks утверждали, что попыток его вербовки со стороны российских спецслужб не было.

Между тем в книге отсутствует важный эпизод, согласно которому до вылета в Москву Сноуден посетил генконсульство России в Гонконге и попросил о помощи. Позже Сноуден через своего российского адвоката Анатолия Кучерену объявил, что не посещал никаких дипломатических миссий России, однако о его посещении консульства заявил президент РФ Владимир Путин.