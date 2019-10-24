Чт, 24.10.2019
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  • Утро не задалось: мужчина разбил стекло автобуса и сбежал

Утро не задалось: мужчина разбил стекло автобуса и сбежал

В Хольстре рано утром было разбито стекло автобуса.

ФОТО: Politsei

В 6.20 утра путь маршрутного автобуса, направлявшегося из Вильянди через Мустла в сторону Воору, был прерван в Хольстре почти на полчаса, поскольку разбили стекло автобуса.

«Я не помню, чтобы в Вильяндимаа когда-нибудь подобное происходило», - сказал Sakala вильяндиский глава Atko Liinid Тыну Наар. Речь идет о двойном остеклении, а разбита была одна часть. По словам Наара, автобус смог проехать по маршруту до конца и только потом отправиться ремонтную мастерскую.

Дежурный вильяндиской патрульной службы Хегерт Хейл сказал, что в полицию в 6.37 поступило сообщение, что в деревне Хольстре в окно маршрутного автобуса бросил камень стоявший возле автобусной остановки мужчина. По словам водителя автобуса, после злоумышленник сбежал. Полиции не удалось найти его утром.

Помимо водителя, в автобусе находился еще один человек. К счастью, никто не пострадал.

Личность повредившего автобус и другие обстоятельства еще устанавливаются.

Все, кто утром ждал маршрутный автобус номер 25, вынуждены были стоять на остановке на 25-30 минут дольше, поскольку инцидент должна была зафиксировать полиция и автобус надо было очистить от осколков.

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