Утро не задалось: мужчина разбил стекло автобуса и сбежал

В 6.20 утра путь маршрутного автобуса, направлявшегося из Вильянди через Мустла в сторону Воору, был прерван в Хольстре почти на полчаса, поскольку разбили стекло автобуса.
«Я не помню, чтобы в Вильяндимаа когда-нибудь подобное происходило», - сказал Sakala вильяндиский глава Atko Liinid Тыну Наар. Речь идет о двойном остеклении, а разбита была одна часть. По словам Наара, автобус смог проехать по маршруту до конца и только потом отправиться ремонтную мастерскую.
Дежурный вильяндиской патрульной службы Хегерт Хейл сказал, что в полицию в 6.37 поступило сообщение, что в деревне Хольстре в окно маршрутного автобуса бросил камень стоявший возле автобусной остановки мужчина. По словам водителя автобуса, после злоумышленник сбежал. Полиции не удалось найти его утром.
Помимо водителя, в автобусе находился еще один человек. К счастью, никто не пострадал.
Личность повредившего автобус и другие обстоятельства еще устанавливаются.
Все, кто утром ждал маршрутный автобус номер 25, вынуждены были стоять на остановке на 25-30 минут дольше, поскольку инцидент должна была зафиксировать полиция и автобус надо было очистить от осколков.