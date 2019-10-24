Утро не задалось: мужчина разбил стекло автобуса и сбежал

«Я не помню, чтобы в Вильяндимаа когда-нибудь подобное происходило», - сказал Sakala вильяндиский глава Atko Liinid Тыну Наар. Речь идет о двойном остеклении, а разбита была одна часть. По словам Наара, автобус смог проехать по маршруту до конца и только потом отправиться ремонтную мастерскую.

Дежурный вильяндиской патрульной службы Хегерт Хейл сказал, что в полицию в 6.37 поступило сообщение, что в деревне Хольстре в окно маршрутного автобуса бросил камень стоявший возле автобусной остановки мужчина. По словам водителя автобуса, после злоумышленник сбежал. Полиции не удалось найти его утром.

Помимо водителя, в автобусе находился еще один человек. К счастью, никто не пострадал.

Личность повредившего автобус и другие обстоятельства еще устанавливаются.