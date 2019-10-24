Мeсси сотворил историю Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил первый гол в Лиге чемпионов сезона-2019/20, оказавшийся для главного клубного турнира Европы историческим, передает Sports.ru.
Аргентинец открыл счет в матче группового этапа турнира против пражской «Славии» (2:1).
Таким образом, Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить как минимум один раз в матчах этого турнира в 15 сезонах подряд.
«Славия» стала 33-м соперником, в ворота которого забивал Месси в главном еврокубковом турнире.
Месси сумел повторить рекорд нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшего форварда «Реала» Рауля, которые также забивали в ворота 33 различных команд в матчах Лиги чемпионов.