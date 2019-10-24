Чт, 24.10.2019
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Мeсси сотворил историю Лиги чемпионов

Лионель Месси

ФОТО: DAVID W CERNY/REUTERS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил первый гол в Лиге чемпионов сезона-2019/20, оказавшийся для главного клубного турнира Европы историческим, передает Sports.ru.

Аргентинец открыл счет в матче группового этапа турнира против пражской «Славии» (2:1).

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить как минимум один раз в матчах этого турнира в 15 сезонах подряд.

«Славия» стала 33-м соперником, в ворота которого забивал Месси в главном еврокубковом турнире.

 Месси сумел повторить рекорд нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшего форварда «Реала» Рауля, которые также забивали в ворота 33 различных команд в матчах Лиги чемпионов.

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