Фото: депутат Европарламента Яна Тоом продает свою квартиру

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 98,8 м2 находится на улице Магдалеэна, на пятом этаже построенного в 1995 году дома. Как написано в объявлении, «каждая деталь, каждый элемент интерьера создают добрую и поистине особенную атмосферу домашнего уюта и тепла». Это заметно и по фотографиям.

ФОТО: KV.EE

Квартира была тщательно реновирована в 2016 году с использованием натуральных материалов. Например, паркет выполнен из древесины ясеня, что, согласитесь, встречается в наших квартирах довольно редко. В ванной – стильная плитка и высококачественная сантехника.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из просторной гостиной, отдельной кухни, двух спален, одна из которых очень большая, ванной и туалета. Имеется кондиционер и возможность установки камина. Впрочем, о подробностях желающие могут узнать из объявления. Да и фотографии говорят о многом.

ФОТО: KV.EE

Нас заинтересовал другой вопрос: почему Яна Тоом доверила продажу своей недвижимости небольшому бюро Ambrozi kinnisvara, через которое, кстати, была успешно продана квартира других политиков - Мартина и Сирет Репинских.

ФОТО: KV.EE

Мы связались с находящейся сейчас в Брюсселе Яной Тоом и спросили, почему ее недвижимость продает не одна из крупных фирм, существующих на рынке по двадцать лет, а Ambrozi kinnisvara. Тоом ответила: «У меня был договор с крупным бюро, но рынок полон, наша квартира находится в его самом многочисленном сегменте, и продажа никак не шла, несмотря на относительно низкую цену. Крупные фирмы занимаются в основном дорогим и очень дорогим новостроем. А у Амбрози – шило в попе, он активно работает с каждым клиентом».