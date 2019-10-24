Мать бесследно исчезнувшего Марккуса: завидев свет фар у дома, я всегда надеюсь, что сын вернулся

Его мать Марика Осимова не теряет надежды и ждет, когда на эту трагическую историю прольется свет. Она старается постоянно занимать себя какими-то делами, поскольку, оставшись наедине со своими силами, ее покидают силы на дальнейшую борьбу, пишет Võrumaa Teataja.

- Полиция по-прежнему считает, что нет необходимости в возбуждении уголовного дела и достаточно лишь административного производства? Идет ли речь о прекращении расследования?

- Полиция по-прежнему придерживается позиции, что уголовное дело возбуждать нельзя, так как ничего не найдено. Периодически сомневаюсь, что сейчас вообще кто-то занимается этим случаем. Я буквально скреблась за дверью полиции, но, к сожалению, она не может мне помочь.

Сразу после исчезновения сына я ходила в полицию каждую неделю, затем раз в месяц, потом раз в квартал. Сейчас скорее надеемся на случай, что кто-то найдет Марккуса или передаст информацию о его местонахождении. В течение года мы не были с полицией на связи, только в середине октября я позвонила следователю и сказала, что хочу с ним встретиться.

- В 2019 году поступали ли какие-то сведения о Марккусе?

- Да, информация еще поступает. Последнее сообщение было две недели назад от мужчины. Он позвонил нам и выдал свою версию произошедшего с Марккусом. Я в свою очередь попросила его позвонить в полицию и повторить им все то, что было рассказано мне. По словам мужчины, сначала полиция не хотела принимать его информацию, но позже все-таки сделала это.