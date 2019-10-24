Взгляните! Недалеко от Таллинна продается эксклюзивная усадьба

Жилой комплекс, построенный в 2018 году, несомненно, является уникальным. В созданной по специально разработанному проекту усадьбе величественный колониальный стиль успешно сочетается cо скандинавской сдержанностью.

Недвижимость расположена на земельном участке площадью не много не мало почти 20 гектаров! Строительные работы выполнены с соблюдением всех современных стандартов и требований к качеству. Дизайн внутренних помещений разработан профессионалами. К оформлению сада приложили руки ландшафтные архитекторы.