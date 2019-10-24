Взгляните! Недалеко от Таллинна продается эксклюзивная усадьба

Целый жилой комплекс, состоящий их нескольких строений, расположенных на огромном участке земли, ждет новых хозяев в Меремыйза, сообщает Postimees.
Жилой комплекс, построенный в 2018 году, несомненно, является уникальным. В созданной по специально разработанному проекту усадьбе величественный колониальный стиль успешно сочетается cо скандинавской сдержанностью.
Недвижимость расположена на земельном участке площадью не много не мало почти 20 гектаров! Строительные работы выполнены с соблюдением всех современных стандартов и требований к качеству. Дизайн внутренних помещений разработан профессионалами. К оформлению сада приложили руки ландшафтные архитекторы.
Площадь двухэтажного семикомнатного дома - 452,3 квадратных метра.
Очень красивые фотографии очень красивого дома находятся на странице портала недвижимости City24.