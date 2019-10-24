Чт, 24.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Взгляните! Недалеко от Таллинна продается эксклюзивная усадьба

Взгляните! Недалеко от Таллинна продается эксклюзивная усадьба

ФОТО: City24

Целый жилой комплекс, состоящий их нескольких строений, расположенных на огромном участке земли, ждет новых хозяев в Меремыйза, сообщает Postimees.  

Жилой комплекс, построенный в 2018 году, несомненно, является уникальным. В созданной по специально разработанному проекту усадьбе величественный колониальный стиль успешно сочетается cо скандинавской сдержанностью. 

ФОТО: City24

Недвижимость расположена на земельном участке площадью не много не мало почти 20 гектаров! Строительные работы выполнены с соблюдением всех современных стандартов и требований к качеству. Дизайн внутренних помещений разработан профессионалами. К оформлению сада приложили руки ландшафтные архитекторы. 

ФОТО: City24

 Площадь двухэтажного семикомнатного дома - 452,3 квадратных метра.  

ФОТО: City24

Очень красивые фотографии очень красивого дома находятся на странице портала недвижимости City24

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