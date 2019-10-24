При разработке учебной программы дошкольного образования будут учтены обе рабочие версии

По словам вице-канцлера министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, учебная программа дошкольного образования может быть создана только в условиях сотрудничества и с учетом как можно большего количества мнений.
«Разные позиции авторов двух версий учебных программ привели многих специалистов в этой сфере в замешательство и причинили беспокойство, и это ни в коем случае нельзя игнорировать. При дальнейшей разработке программы мы возьмем за основу рабочие документы обеих рабочих групп, к ним добавятся и прочие предложения», - сказала вице-канцлер министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс.
Кристи Винтер-Немвальтс подчеркнула, что с одной стороны хорошо, что дискуссия вокруг будущего дошкольного образования проходит столь бурно, с другой – многих беспокоит, что же будет дальше. «Важно подчеркнуть, что речь не идет о документах, один из которых составлен экспертами, а другой – рабочей группой министерства. В обеих рабочих группах были как эксперты, так и представители министерства. В одной из групп было больше экспертов в области дошкольного образования, в другой – больше экспертов в других областях. Мы извлечем уроки из проделанной работы и будем двигаться дальше. Для этого нужно сначала дать время для того, чтобы получить обратную связь относительно уже проделанной работы, так и для того, чтобы внести новые предложения. На сайте министерства доступны результаты работы обеих рабочих групп – как первая, так и вторая рабочие версии программы. Предложения ждем до 18 ноября», - добавила вице-канцлер.
По словам Кристи Винтер-Немвальтс, после этого будет сформирована экспертная комиссия, в которую войдут представители обеих рабочих групп, куда также будут привлечены представители университетов и другие эксперты, которые прежде были вовлечены в процесс в меньшей степени, чей вклад, однако, чрезвычайно важен. Экспертная комиссия получит задание на основе результатов работы обеих рабочих групп создать новую учебную программу и описать ее теоретическую концепцию.
Перед принятием окончательного решения планируется провести широкие консультации с соответствующими заинтересованными группами.