При разработке учебной программы дошкольного образования будут учтены обе рабочие версии

Кристи Винтер-Немвальтс подчеркнула, что с одной стороны хорошо, что дискуссия вокруг будущего дошкольного образования проходит столь бурно, с другой – многих беспокоит, что же будет дальше. «Важно подчеркнуть, что речь не идет о документах, один из которых составлен экспертами, а другой – рабочей группой министерства. В обеих рабочих группах были как эксперты, так и представители министерства. В одной из групп было больше экспертов в области дошкольного образования, в другой – больше экспертов в других областях. Мы извлечем уроки из проделанной работы и будем двигаться дальше. Для этого нужно сначала дать время для того, чтобы получить обратную связь относительно уже проделанной работы, так и для того, чтобы внести новые предложения. На сайте министерства доступны результаты работы обеих рабочих групп – как первая, так и вторая рабочие версии программы. Предложения ждем до 18 ноября», - добавила вице-канцлер.