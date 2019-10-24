Чт, 24.10.2019
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Сборную Эстонии по баскетболу возглавил финн

Сборная Эстонии по баскетболу

ФОТО: Liis Treimann

Новым главным тренером мужской сборной Эстонии по баскетболу стал 47-летний финн Юкка Тойяла, передает Rus.Err.ee.

"Мы искали человека и тренера, который наилучшим образом соответствовал бы сегодняшнему видению правления баскетбольного союза и наилучшим образом реализовал бы нашу стратегию. Искали человека, который не только стал бы главным тренером, но и полностью посвятил бы себя нашему баскетболу, в том числе молодежному, выстроил бы всю систему", - рассказал генсек Союза баскетбола Эстонии Кейо Кухи.

К работе в Эстонии финский специалист, работавший как главный тренер с румынскими и финскими клубами, а также являвшийся помощником флавного тренера сборной Суоми в 2010-2019 годах, приступит летом 2020 года.

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