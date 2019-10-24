Сборную Эстонии по баскетболу возглавил финн

"Мы искали человека и тренера, который наилучшим образом соответствовал бы сегодняшнему видению правления баскетбольного союза и наилучшим образом реализовал бы нашу стратегию. Искали человека, который не только стал бы главным тренером, но и полностью посвятил бы себя нашему баскетболу, в том числе молодежному, выстроил бы всю систему", - рассказал генсек Союза баскетбола Эстонии Кейо Кухи.