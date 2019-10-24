Эстонская фирма построит в Африке гостиничный комплекс

В 2018 году был заключен договор о выполнении первого этапа строительных работ, в который входило строительство одного дома и связанные с этим возможности и препятствия.

Успешность пилотного проекта была условием для утверждения следующего этапа. Поскольку первый этап проекта прошел благополучно и отзывы были положительными, были достигнуты договоренности о завершении строительства гостиничного комплекса весной 2020 года. «Мы верили в успех проекта на сто процентов, но поскольку в отношении зеркальных домов ÖÖD у людей часто возникает вопрос об их эффективности в очень жарком или очень холодном климате, то вполне можно понять первоначальную скромность», - отметил Тийк.

Гостиничный комплекс будет состоять из шести домов, рядом с которыми будут построены отдельные вспомогательные здания и другие объекты инфраструктуры – парковка, пешеходные дорожки, кафе и пляжная зона.