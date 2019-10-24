Эстонская фирма построит в Африке гостиничный комплекс

С весны 2019 года зеркальные дома ÖÖD, представленные в 12 странах Европы и в Калифорнии, США, участвуют в развитии проекта гостиницы в Гане. «К весне 2020 года на берегу Атлантического океана будет построен гостиничный комплекс, включающий в себя шесть домов ÖÖD, а также идет согласование новых проектов в Уганде и Зимбабве», – сказал основатель и генеральный директор компании Андреас Тийк.
В 2018 году был заключен договор о выполнении первого этапа строительных работ, в который входило строительство одного дома и связанные с этим возможности и препятствия.
Успешность пилотного проекта была условием для утверждения следующего этапа. Поскольку первый этап проекта прошел благополучно и отзывы были положительными, были достигнуты договоренности о завершении строительства гостиничного комплекса весной 2020 года. «Мы верили в успех проекта на сто процентов, но поскольку в отношении зеркальных домов ÖÖD у людей часто возникает вопрос об их эффективности в очень жарком или очень холодном климате, то вполне можно понять первоначальную скромность», - отметил Тийк.
Гостиничный комплекс будет состоять из шести домов, рядом с которыми будут построены отдельные вспомогательные здания и другие объекты инфраструктуры – парковка, пешеходные дорожки, кафе и пляжная зона.
На вопрос о том, как минималистичный дизайн северных стран ÖÖD вписывается в традиционную архитектуру Ганы, состоящую в основном из ила и бетона, отвечает Яак Тийк, основатель и управляющий производством ÖÖD: «Северный и современный вид гостиничного комплекса соединяет в курортном городе новое и старое, современное и традиционное – судя по столице Аккра, это именно то, от чего придут в восторг и что оценят местные жители и туристы».