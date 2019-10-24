Слухи о Swedbank привели к панике в Латвии: возле банкоматов выстроились огромные очереди

Представитель латвийского Swedbank подтвердил, что в Даугавпилсе вчера началось целенаправленное распространение слухов о нестабильности Swedbank. «Это привело к возникновению очередей у банкоматов и в некоторых банкоматах закончились наличные деньги. Swedbank подчеркивает, что наша деятельность в Латвии и других странах стабильна. Это доказывают и опубликованные вчера экономические показатели за третий квартал: прибыль Swedbank в Латвии за девять месяцев текущего года составила 83 миллиона евро. В то же время Swedbank уважает желание клиентов получить свои деньги и обеспечивает пополнение банкоматов купюрами в сотрудничестве с охранным предприятием G4S во всех районах Даугавпилса», - сообщает банк.

Финансовая инспекция Латвии напоминает людям, что все, кто распространяет ложную информацию о латвийском финансовом секторе, должны знать о последствиях этих действий. Человек за распространение ложных данных о состоянии финансовой системы может быть наказан тюремным заключением на срок до пяти лет.

Восемь лет назад паника увела из банка миллионы

Речь идет не о первом для Латвии инциденте, когда ложные данные о финансовом секторе привели к панике. В декабре 2011 года в стране стали распространяться слухи, что у Swedbank в Швеции и Эстонии серьезные проблемы, он может обанкротиться. В результате этого в Риге, Юрмале и других регионах Латвии у банкоматов выстроились огромные очереди. С 9 по 14 декабря клиенты забрали из Swedbank 176,1 миллиона латов, из них через банкоматы - 40,5 миллиона латов.