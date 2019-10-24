Ладынская об отставке Кинго: следует задуматься о сокращении числа министров до 12

«Мне очень нравилась идея о сокращении числа министерских портфелей. Случай Кинго тоже можно было рассмотреть в этом контексте. Может быть, следовало бы оставить не 15, а 12 министерских портфелей?» - сказала депутат, отметив, что можно было бы рассмотреть вариант, по которому оставшиеся два члена коалиции также отказались бы по одному из портфелей.