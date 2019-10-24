Ладынская об отставке Кинго: следует задуматься о сокращении числа министров до 12

В свете отставки Керт Кинго (EKRE) с поста министра внешней торговли и инфотехнологий депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество») заявила, что является сторонником реформы госаппарата, и вновь предложила задуматься о сокращении количества министров.
«Мне очень нравилась идея о сокращении числа министерских портфелей. Случай Кинго тоже можно было рассмотреть в этом контексте. Может быть, следовало бы оставить не 15, а 12 министерских портфелей?» - сказала депутат, отметив, что можно было бы рассмотреть вариант, по которому оставшиеся два члена коалиции также отказались бы по одному из портфелей.
«Это было бы хорошо с точки зрения реформы государственного аппарата, а также позволило бы снять вопрос о поиске кандидата на ставший вакантным министерский пост», - добавила она.