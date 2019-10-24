«Трудно дышать, глаза слезятся»: из магазина эвакуировали людей, подозревают химическое загрязнение

Сегодня, 24 октября, в 11.31 в Центр тревоги сообщили о химическом загрязнении в магазине Espak на улице Папинийду, пишет Pärnu Postimees.

В магазине чувствовался химический запах, у работников слезились глаза и им было тяжело дышать.

Спасатели эвакуировали из строительного магазина и находящейся в том же здании химчистки десяток клиентов и 24 работников, которые нашли временное пристанище в соседнем торговом центре.

Контрольные замеры не установили ничего опасного: все показатели были на нуле.

Запах мог возникнуть от нагревшейся в сушилке химчистки пыли. Запах через вентиляционную систему распространился и в другие помещения. По данным Спасательного департамента, очевидно, что речь идет не о химическом загрязнении.