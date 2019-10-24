Отть Тянак стартовал на сверхважном Ралли Каталонии с шестого места в тестовом заезде

Для "Тойоты" и Оття Тянака Ралли Каталонии отличный шанс досрочно завоевать титул чемпиона мира по ралли. В Каталонии Тянак может рисковать, ведь очкового запаса эстонскому гонщику хватает, чтобы даже в случае не совсем удачного выступления сохранить лидерство перед австралийским этапом ЧМ.

Сегодняшний тестовый заезд Тянак начал в спокойном темпе и не предпринимал попыток любой ценой захватить лидерство. Знакомство с трассой в боевых условиях принесло Тянаку и его штурману Мартину Ярвеоя шестое место с отставанием от лидера и напарника по "Тойоте", Криса Мика, в 1,8 секунды. Конкуренты Тянака, Себастьян Ожье и Тьерри Нойвиль, заняли седьмое и восьмое место в трех секундах от Мика.