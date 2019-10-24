Чт, 24.10.2019
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Путин: Россия тратит на армию менее 3% ВВП

Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Расходы России на армию составляют менее 3% ВВП и имеют тенденцию к сокращению, заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя выступление своего коллеги из Чада на пленарном заседании саммита "Россия-Африка", Путин признался, что был удивлен информацией, что многие страны континента тратят от 18% до 32% ВВП на решение вопросов безопасности, и назвал это непосильной нагрузкой.

"Хочу обратить ваше внимание, что ни для кого не секрет, и мы этим гордимся, что сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия. У нас еще много что нужно сделать в этом смысле, но она достаточно эффективна сегодня", - сказал Путин.

"Но мы тратим на нужды министерства обороны менее трех процентов, и имеется тенденция к сокращению и этих расходов", - добавил российский президент.

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