«Полярный экспресс»: как 39 мигрантов замерзали в фуре, найденной недалеко от Лондона

Все 39 человек, находившиеся внутри, замерзли насмерть в «абсолютно чудовищных» условиях - они постепенно замерзали в холодном контейнере, где температура достигала минус 25 градусов, а криков людей никто не слышал.

По информации полиции, нелегалы, запертые в фуре (38 взрослых и один подросток), направлялись в Великобританию на грузовом пароме из Бельгии. Он отошел из бельгийского порта Зеербрюгге во вторник, 15 октября, а затем причалил к английскому Пёрфлиту, расположенному в устье Темзы. Там рефрижератор, уже вероятно c мертвыми телами, забрал 25-летний водитель-ирландец по имени Морис «Мо» Робинсон. В данный момент водитель арестован, сообщает NEWSru со ссылкой на The Sun.

В своем Instagram Робинсон во время поездки до места назначения регулярно постил сообщения о «скандинавском экспрессе» и «полярном экспрессе». Таким образом, полиция не исключает, что он был в курсе того, какой именно груз находится в фуре.

39 migrants ‘had no chance of survival’ in -25C airtight trailer as driver is held for mass murder https://t.co/DbjX2fjLHd — The Sun (@TheSun) 24 октября 2019 г.

На грузовике были регистрационные номера Болгарии, там уже подтвердили регистрацию транспорта в 2017 году «неназванным ирландцем». Контейнер, в котором погибли мигранты, 15 октября взяла в аренду ирландская транспортная компания под названием GTR со своей площадки в округе Монаган. Его арендовали на неделю за 240 фунтов стерлингов.

Essex lorry deaths: 39 bodies found in refrigerated trailer#Balternativa pic.twitter.com/AWO49jLFAq — Uzeoseupamet UN 1244 🇷🇸 / ♱ Če Gevara (@DLGSRB) 24 октября 2019 г.

Как пишет The Daily Mail, в течение всего этого смертельного путешествия у мигрантов был только один туалет - внутри контейнера. Люди не только замерзали, но и задыхались от спертого воздуха и миазмов. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Температура внутри прицепа-холодильника, который обычно перевозил печенье, достигала -25C.

Вчера вечером полиция Северной Ирландии провела обыски в двух сельских домах в Ко-Армаге, где и был арестован водитель грузовика Морис «Мо» Робинсон, подозреваемый в причастности к убийству.

Следователи сейчас изучают схему контрабанды «живого товара», которая, по всей видимости, связана с болгарским городом Варна, где и был зарегистрирован грузовик. Такой окружной путь доставки мигрантов контрабандисты выбрали из-за того, что в Дувре и Кале введены повышенные меры безопасности.

39 people were found dead in the back of a truck in Essex, England. https://t.co/I63RUghzNr pic.twitter.com/Ln8yuMAc3m — euronews (@euronews) 23 октября 2019 г.