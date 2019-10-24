Будем готовы: новые тенденции садовой моды 2020 года

Осень и зима – самое подходящее время для планирования нового садового дизайна. Так к весне у вас будет готов проект модного садового участка, останется только вопротить идеи в жизнь.

Сад, ориентированный на семейные ценности

Так называемые семейные сады набирают популярность. Собственники дач и домов с садовыми участками теперь предпочитают разумно использовать имеющееся во дворе пространство в течение длительного времени. Например, когда дети вырастут и перестанут играть в песочнице, ее можно превратить в огород. А для создания безопасных игровых площадок можно использовать такие мягкие и экологические материалы, как щепа.

Темная цветовая гамма

Если вы выберете для дизайна вашего сада более темные оттенки, они визуально увеличат его пространство. Чтобы придать садовому участку модный вид, покрасьте штакетник в черный цвет. Дорожки и двор в новом году предлагается выложить темной тротуарной плиткой. Цветы будут казаться еще ярче, если вы будете использовать горшки и кашпо темных оттенков.

Сад на крыше или на балконе

Жизнь в городской квартире не означает, что вы должны отказаться от сада своей мечты. Красивый зеленый садик можно разбить на небольшом балконе или даже на крыше. Однако, прежде чем создавать сад крыше многоквартирного дома, обязательно проконсультируйтесь с обслуживающей фирмой или с товариществом. Площадь балкона обычно невелика, поэтому выбирайте для посадки вертикально растущие или вьющиеся растения. Добавьте столик, стулья и уютное освещение, и получите хороший уголок для отдыха.