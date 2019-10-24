Памятник советским солдатам снесен: по братской могиле ходит тяжелая техника

Братская могила на территории Таэблаской гимназии не просто существует, она внесена в Государственный регистр культурного наследия. Именно поэтому первым делом мы обратились в Департамент охраны памятников старины, в сферу ответственности которого по идее входит защита подобных объектов.

Руководитель отдела по связям с общественностью департамента Мадле Липпус ответила, что с данным вопросом нужно обращаться в Эстонский военный музей, который занимается военными захоронениями и относится к Министерству обороны: «В числе прочего, Военный музей при необходимости организует перезахоронение останков из военных захоронений».

Между тем, Липпус уточнила, что о подобных ситуациях департамент все-таки тоже получает определенную информацию: «Поэтому я могу сказать, что могила не уничтожена, а останки погибших во Второй мировой войне в Таэбла перезахоронены. Работы прошли в июле 2019 года».

Кстати, сразу после того как мы получили ответ, в регистре изменилась и указанная в нем информация о захоронении. Теперь там значится, что могила ликвидирована 23 октября 2019 года, то есть не в июле, а вчера.

Липпус сообщила, что останки были захоронены на Маардуском кладбище. Поскольку организацией подобные перезахоронений и поиском родственников занимаются военно-исторические клубы и поисковые отряды, которые работают по всей Эстонии, мы обратились к руководителю клуба Frontline Андрею Лазурину, отвечающему как раз за организацию перезахоронений на Маардуском кладбище: «Нет, нам о раскопках и ликвидации могилы ничего неизвестно. Я сам узнал о происходящем в Таэбла только вчера, когда мои люди оказались на месте и увидели снесенный памятник. Похорон точно еще не было, поскольку такие мероприятия мы приурочиваем к 9 мая. Если останки находятся в Военном музее, мы их получим, к нас сотрудники музея обычно обращаются накануне весенних праздников».

Мы обратились и в Эстонский военный музей. Помощница руководителя музея Хелен Круусвеэ сказала, что для перезахоронения останков погибших во Второй мировой войне в музей обратилась Ляэне-Нигулаская волостная управа: «Могила оказалась в районе запланированного строительства новой таэблаской школы, и ее расположение не позволяло сохранить достойное обращение с ней». По ее словам, могила располагалась перед зданием школы, рядом с футбольным стадионом: «По проекту строительства нового школьного здания и спортивной площадки, братская могила оказывалась на территории запланированного у школы стадиона».

Она уточнила, что скорее всего место захоронения возникло на этом месте через пару лет после окончания войны, когда собрали прах из разных могил: «На памятном камне были указаны три имени и 23 неизвестных солдата. Но в ходе эксгумации было обнаружено лишь семь гробов, в которых были останки 11 человек – это советские солдаты, но их личности установить невозможно».

Она уверяет, что сопоставить указанные на табличке имена с найденными останками сложно, поскольку количество похороненных оказалось меньшим указанного: «Конструкция могилы не совпадала с реальным местом захоронения, часть гробов нашли за пределами зоны захоронения – под живой изгородью и тропинками».

Она тоже заверила, что останки будут захоронены на Маардуском кладбище.

«Кроме таблички, - уточнил Андрей Лазурин, - есть еще карточка захоронения. В ней указаны даже не три имени, а семь. Мы постараемся найти родственников погибших. По идее можно было бы провести ДНК-экспертизу и, по желанию, выдать останки родственникам, но нам для этого нужно их найти и пригласить на церемонию перезахоронения».

Лазурин считает, что случившееся неприятно: «Я много лет говорю о том, что нам нужно создать координационную группу, которая занималась бы этим вопросом. Если нашли новое захоронение или решили перенести старое, информация могла бы поступать к нам, а мы помогали бы организовывать это спокойно, без скандалов и поводов для упреков в адрес Эстонии».