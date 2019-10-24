Чт, 24.10.2019
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  • Опасная бактерия в продуктах: в центре скандала оказалось еще одно эстонское предприятие

Опасная бактерия в продуктах: в центре скандала оказалось еще одно эстонское предприятие

Рыбная продукция M.V. Wool.

ФОТО: MARINA PUSHKAR / PM/EMF

Ветеринарно-пищевой департамент из-за возникших в связи со штаммом листерии ST1247 подозрений сделал предписание производственному цеху AS M.V.Wool в Вихтерпалу и предприятию OÜ Peetsman, сообщает Postimees.

«Как для производственного цеха AS M.V.Wool в Вихтерпалу, так и для OÜ Peetsman в качестве меры предосторожности введена нулевая толерантность в отношении листерии, то есть в выпущенной предприятием продукции не должно быть листерии», - сказал заместитель гендиректора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда.

Насколько известно департаменту, OÜ Peetsman закупало сырье только у M.V.Wool. «На основании накладной выяснилось, что находящаяся в Тартумаа предприятие OÜ Peetsman закупает сырье только с завода M.V.Wool в Харку. Также сырье в Вихтерпаллу поступает с завода в Харку», - говорит Калда.

Департамент продолжает проводить интенсивные проверки в рыбоперерабатывающем секторе и при обнаружении нарушений будет принимать необходимые для обеспечения безопасности продуктов меры.  

Департамент призывает людей из группы риска - беременных, пожилых и маленьких детей, отказаться от употребления мяса, рыбы и молока, которые не прошли достаточную термическую обработку.

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