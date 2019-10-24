Чт, 24.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в свободолюбивый Берлин за 20 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в свободолюбивый Берлин за 20 евро!

Берлин.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Uwe Norkus

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 20 евро

Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна на Наксос начиная со 152 евро

Туда-обратно из Таллинна на Крит начиная со 170 евро

Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 162 евро

Туда-обратно из Таллинна на Зазибар начиная с 519 евро

Туда-обратно из Риги в Бремен начиная с 20 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Амстердам начиная с 78 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Лиссабон начиная со 147 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Южную Корею начиная с 375 евро

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