Чт, 24.10.2019
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  • Серхио Рамос оштрафован на семизначную сумму за уклонение от уплаты налогов

Серхио Рамос оштрафован на семизначную сумму за уклонение от уплаты налогов

Sergio Ramos.

ФОТО: VEGARD WIVESTAD GRÃÜTT via www.imago-images.de / imago images/Bildbyran

Футболист мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос оштрафован за налоговые нарушения, сообщает Р-Спорт.

Штраф Рамосу выписало налоговое агентство Испании за нарушения, совершенные в 2012-2014 годах. 33-летний защитник утверждает, что полностью декларирует все свои доходы в Испании и находится в курсе всех обязательств перед налоговым агентством страны, и намерен подать апелляцию на вердикт агентства.

По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.

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