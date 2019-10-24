Серхио Рамос оштрафован на семизначную сумму за уклонение от уплаты налогов

Футболист мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос оштрафован за налоговые нарушения, сообщает Р-Спорт.
Штраф Рамосу выписало налоговое агентство Испании за нарушения, совершенные в 2012-2014 годах. 33-летний защитник утверждает, что полностью декларирует все свои доходы в Испании и находится в курсе всех обязательств перед налоговым агентством страны, и намерен подать апелляцию на вердикт агентства.
По информации издания El Mundo, нарушения связаны с уклонением от уплаты налогов на имиджевые права, сумма штрафа составляет один миллион евро, а оспорить вердикт Рамос намерен, так как уже выплатил около 500 тысяч евро в качестве штрафа.