Чт, 24.10.2019
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В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

Танки британской армии во время учения Iron Spear 2019.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

В воскресенье в Тапа прибудет первая партия тяжелой техники нового подразделения Соединенного Королевства, в том числе танки.

В рамках учений Tractable в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков Challenger, передал главный штаб Сил обороны.

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений Tractable.

В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране британский контингент боевой группы союзников — на смену королевским гусарам Его Величества придут королевские гусары Ее Величества, передал главный штаб Сил обороны.

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