Российские успехи и прибалтийские неудачи нашли отражение в мировом рейтинге

Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова обеспечила себе досрочный выход из группы на Евро-2020 и 37-е место в мировой классификации.

У стран Балтии положение удручающее: Эстония потеряла две позиции и находится на 104-м месте, Литва располагается на 132-м месте. Сборная Латвии проваливающая отборочный цикл, не набрав пока ни одного очка, потеряла четыре позиции и находится на 143-м месте, соседствуя с Коморами, Бурунди и Гонконгом.