На автобусной остановке мужчина с ножом напал на человека

В среду, 23 октября, в 21:16 в Нарве на автобусной остановке Петровской площади неизвестный напал на мужчину и угрожал ему ножом. Личность пострадавшего также не установлена.

"Пострадавший мужчина уехал с места происшествия на городском автобусе № 20. Для расследования грубого нарушения общественного порядка было возбуждено уголовное дело", - сообщает в соцсетях Нарвское отделение полиции.