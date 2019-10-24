Чт, 24.10.2019
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  • На автобусной остановке мужчина с ножом напал на человека

На автобусной остановке мужчина с ножом напал на человека

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: TH /

Вчера, 23 октября, в Нарве на автобусной остановке неизвестный угрожал ножом человеку. Полиция ищет очевидцев этого инцидента.
 

В среду, 23 октября, в 21:16 в Нарве на автобусной остановке Петровской площади неизвестный напал на мужчину и угрожал ему ножом. Личность пострадавшего также не установлена.

"Пострадавший мужчина уехал с места происшествия на городском автобусе № 20. Для расследования грубого нарушения общественного порядка было возбуждено уголовное дело", - сообщает в соцсетях Нарвское отделение полиции.

Всех, у кого имеется информация по данному случаю или тех, кто стал свидетелем произошедшего, просят связаться с полицией по телефонам 53068031 или 112.

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