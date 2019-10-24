Postimees на Донбассе: вместо надежд на мир в местных живет страх

Проживающая в Богдановке пенсионерка выживает только благодаря помощи украинских солдат. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Украинский солдат из Закарпатской области, который был вовлечен в войну с самого ее начала, говорит, что когда приходит приказ передать врагу хотя бы метр земли, «пропитанной кровью моих товарищей», то он он бросает оружие и просто уходит, и исполнять такой приказ не собирается. То же говорят и другие солдаты. Какой-либо конкретной информации об отводе солдат, держащих фронт, нет.

«Я надеюсь, что войска Украины не уведут от села», – говорит украинскоговорящий старик Федор встревоженным тоном.

Проживающая в селе Новогнатовка, находящееся еще дальше от Богдановки, 86-летняя Ольга живет в бедности, в сарае, который, кажется был построен еще в позапрошлом веке. «Главное, чтобы я с ума не сошла. Я украинка, это точно, и я свою землю не покину», – отвечает Ольга на вопрос, верит ли она, что на Донбасс вернется мир. А после начинает плакать, потому что намного больше ее волнует судьба захоронений в Богдановке. «Госпади, попаду ли я еще на кладбище в Богдановке! У меня же там все похоронены. Кто меня туда отвезет!»

86-летняя Ольга живет в ужасных условиях в Новогнативке. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Все ее дети живут на стороне сепаратистов. Как и дети старика Федора. А пожилые остались бедствовать одни на линии фронта. Типичная картина по всему Донбассу.

Город Золотое в Луганской области — другой пункт, в котором, согласно, договору должно было начаться разведение войск. Здесь войска сторон находятся всего в 300 метрах друг от друга.

«Я слышала, что войска отведут на 15 километров отсюда», – говорит руководитель художественной школы в Золотом Надежда Пирогова.

«Я слышала, что войска отведут на семь километров», – говорит местный активист гражданских прав Елена Винокурова.

«Я знаю, что отведут на один километр, и слышал, что это только первый этап», – говорит лидер пятидесятников и добровольный капеллан Юрий Печоный.

У всех трех, кто побеседовал с Postimees, разные версии того, как будет происходить разведение войск. Тотальная нехватка информации пугает местное население, которые боятся, что отступающие украинские силы оставят их в формирующейся буферной зоне, так называемой серой зоне, без защиты.

«Когда мы останемся в серой зоне, то здесь может начать происходить ночами все что угодно, и никто нас не защитит. Если ночью сюда может прийти кто угодно (со стороны сепаратистов — ред.), то наш человек (имеет в виду лояльных Украине местных — ред.) может очень легко пропасть», – объясняет Печоный, почему часть жителей находится в панике, а потому против любых перемещений войск.

Печоный солидарен с Винокуровой. «Я конкретно боюсь, что если наши войска отойдут, то сепаратисты вернутся. Я не верю ни единому слову Путина! Если вмешаются «голубые каски» (миротворцы ООН — ред.), то я с этим соглашусь».

«С чего-то надо начать, если мы хотим закончить войну! – парирует им Пирогова. – Зеленский обещал нам мир. Теперь мы ждет этого».

Советник председателя Луганской военно-гражданской администрации 32-летний Алексей Бабченко в этом споре на стороне Пироговой. «Без их шагов мы никогда не получим оккупированные территории обратно».

Золотое состоит из пяти шахтерских поселков, всего население составляет около 14 тысяч человек. Один из поселков — Золотое-5 – под контролем сепаратистов, ЛНР. Линия фронта здесь пролегает сквозь поселки Золотого таким образом, что из близлежащих дворов жилых домов можно видеть позиции обеих сторон.

Бабченко говорит, что людям боятся нечего: войска Украины не уйдут далеко. По его словам, обе стороны сейчас должны отступить на столько, чтобы между ними осталась только двухкилометровая территория шириной 400-500 метров. В таком случае, в серой зоне останется часть села Катериновка с несколькими десятками домов.

Хоть люди и не особо верят Бабченко, поскольку авторитета у местной власти уже нет: за пять лет войны украинская власть не принесла жителям Золотого ничего хорошего. Теперь же, когда Золотое в центре внимания СМИ, с осени здесь начали латать асфальтные дыры на дороге, ведущей к контрольному пункту, где должно произойти разведение сил. Остальные же дороги, ведущие в Золотое такие же, на которых в Эстонии проводят гонки внедорожников.