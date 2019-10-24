Postimees на Донбассе: вместо надежд на мир в местных живет страх

Postimees, находясь в зоне военных действий, убедился: разведение сил на Донбассе не кажется сейчас реальным, поэтому переходить к мирным переговорам невозможно. Первоначальный результат добрых намерений президента Украины Владимир Зеленский – местные жители напуганы отсутствием информации.
Находящиеся под контролем сепаратистов сёла Петровское и Богдановка, расположенные в 50 км к югу от Донецка, в центре глуши среди бескрайних полей. В обоих сёлах остались совсем немного жителей, большинство домов оставлены или заброшены. Хотя многие годы сёла находились на линии фронта, обошлось практически без потерь: стратегически эти места не представляют военной ценности. Однако с политической точки зрения они очень важны. В действительности сейчас это одни из самых важных сёл во всей Европе.
«Политики ждут семь дней тишины (соблюдения режима прекращения огня — ред.), а мы ждем приказа», – сказал изданию Postimees пресс-офицер 128-й пехотной бригады Украины, расположившейся в Богдановке, старший лейтенант Богдан Петрик. Приказа, который положит долгожданный конец длящейся уже пять лет войне на Донбассе.
Три года назад Украина, Россия и сепаратисты (ДНР и ЛНР) договорились в Минске, что необходим отвод сил в трех пунктах для достижения продолжительного перемирия. Село Петровское — один из пунктов. Однако разведение вооруженных сил Украины и республик Донбасса, которое должно было начаться в начале октября в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, не состоялось, поскольку сёла были обстреляны, а по условиям сделки, разведение могло состояться только на седьмой день отсутствия обстрелов.
«Каждую ночь слышны выстрелы, – говорит 88-летний Федор, один из десяти последних жителей Богдановки. – Было бы хорошо, если бы прекратили стрелять». Каждый день на Донбасском фронте протяженностью 400 км происходят перестрелки. В сентябре погибли 16 украинских солдат. В октябре, на вчерашний день, погибли девять.
Находившиеся близ поселка Зайцево журналисты Postimees в субботу вечером были свидетелями длинной пулеметной очереди, и последующей серии стрельбы из автоматического гранатомета АГС по позициям украинских войск. Естественно, военные Украины ответили.
К счастью, выстрелов из тяжелого оружия стало меньше, отметили как местные жители, так и военные. Преимущественно стреляют из легкого оружия, участились и атаки снайперов, что, по словам украинских военных, главная причина случаев смерти военных. Также перестрелки уходят от линии фронта в более укромные уголки, подальше от глаз наблюдателей ОБСЕ, что повлияло на уменьшение числа жертв среди гражданского населения.
Петровское и Богдановка расположены в шести километрах друг от друга. Линия фронта пролегает более-менее по центру сёл. Согласно договору, обе стороны конфликта должны отвести войска от линии фронта по меньшей мере на километр. «Логика в том, чтобы мы были вне зоны обстрела друг друга, – говорит старший лейтенант Петрик. – Снайпер должен быть мастером спорта, чтобы суметь выстрелить в цель с такого расстояния».
Конечно, такое расстояние – не помеха минометам и артиллерии, но использование более крупного калибра оружия в любом случае официально запрещено. Главные позиции украинских сил под Петровским в любом случае находятся дальше предусмотренного километра от линии фронта. Кстати, официально ее называют линией контакта, поскольку на Украине нет военного положения.
Украинский солдат из Закарпатской области, который был вовлечен в войну с самого ее начала, говорит, что когда приходит приказ передать врагу хотя бы метр земли, «пропитанной кровью моих товарищей», то он он бросает оружие и просто уходит, и исполнять такой приказ не собирается. То же говорят и другие солдаты. Какой-либо конкретной информации об отводе солдат, держащих фронт, нет.
«Я надеюсь, что войска Украины не уведут от села», – говорит украинскоговорящий старик Федор встревоженным тоном.
Проживающая в селе Новогнатовка, находящееся еще дальше от Богдановки, 86-летняя Ольга живет в бедности, в сарае, который, кажется был построен еще в позапрошлом веке. «Главное, чтобы я с ума не сошла. Я украинка, это точно, и я свою землю не покину», – отвечает Ольга на вопрос, верит ли она, что на Донбасс вернется мир. А после начинает плакать, потому что намного больше ее волнует судьба захоронений в Богдановке. «Госпади, попаду ли я еще на кладбище в Богдановке! У меня же там все похоронены. Кто меня туда отвезет!»
Все ее дети живут на стороне сепаратистов. Как и дети старика Федора. А пожилые остались бедствовать одни на линии фронта. Типичная картина по всему Донбассу.
Город Золотое в Луганской области — другой пункт, в котором, согласно, договору должно было начаться разведение войск. Здесь войска сторон находятся всего в 300 метрах друг от друга.
«Я слышала, что войска отведут на 15 километров отсюда», – говорит руководитель художественной школы в Золотом Надежда Пирогова.
«Я слышала, что войска отведут на семь километров», – говорит местный активист гражданских прав Елена Винокурова.
«Я знаю, что отведут на один километр, и слышал, что это только первый этап», – говорит лидер пятидесятников и добровольный капеллан Юрий Печоный.
У всех трех, кто побеседовал с Postimees, разные версии того, как будет происходить разведение войск. Тотальная нехватка информации пугает местное население, которые боятся, что отступающие украинские силы оставят их в формирующейся буферной зоне, так называемой серой зоне, без защиты.
«Когда мы останемся в серой зоне, то здесь может начать происходить ночами все что угодно, и никто нас не защитит. Если ночью сюда может прийти кто угодно (со стороны сепаратистов — ред.), то наш человек (имеет в виду лояльных Украине местных — ред.) может очень легко пропасть», – объясняет Печоный, почему часть жителей находится в панике, а потому против любых перемещений войск.
Печоный солидарен с Винокуровой. «Я конкретно боюсь, что если наши войска отойдут, то сепаратисты вернутся. Я не верю ни единому слову Путина! Если вмешаются «голубые каски» (миротворцы ООН — ред.), то я с этим соглашусь».
«С чего-то надо начать, если мы хотим закончить войну! – парирует им Пирогова. – Зеленский обещал нам мир. Теперь мы ждет этого».
Советник председателя Луганской военно-гражданской администрации 32-летний Алексей Бабченко в этом споре на стороне Пироговой. «Без их шагов мы никогда не получим оккупированные территории обратно».
Золотое состоит из пяти шахтерских поселков, всего население составляет около 14 тысяч человек. Один из поселков — Золотое-5 – под контролем сепаратистов, ЛНР. Линия фронта здесь пролегает сквозь поселки Золотого таким образом, что из близлежащих дворов жилых домов можно видеть позиции обеих сторон.
Бабченко говорит, что людям боятся нечего: войска Украины не уйдут далеко. По его словам, обе стороны сейчас должны отступить на столько, чтобы между ними осталась только двухкилометровая территория шириной 400-500 метров. В таком случае, в серой зоне останется часть села Катериновка с несколькими десятками домов.
Хоть люди и не особо верят Бабченко, поскольку авторитета у местной власти уже нет: за пять лет войны украинская власть не принесла жителям Золотого ничего хорошего. Теперь же, когда Золотое в центре внимания СМИ, с осени здесь начали латать асфальтные дыры на дороге, ведущей к контрольному пункту, где должно произойти разведение сил. Остальные же дороги, ведущие в Золотое такие же, на которых в Эстонии проводят гонки внедорожников.
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