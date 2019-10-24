Postimees на Донбассе: вместо надежды на мир в местных живет страх

Проживающая в Богдановке пенсионерка выживает только благодаря помощи украинских солдат. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Украинский солдат из Закарпатской области, который участвует в войне с самого ее начала, говорит, что когда приходит приказ отдать врагу хотя бы метр земли, «пропитанной кровью его товарищей», он бросает оружие и просто уходит, и исполнять такой приказ не собирается. То же говорят и другие солдаты. Какой-либо конкретной информации об отводе солдат, держащих линию фронта, нет.

«Я надеюсь, что войска Украины не уведут от села», – говорит говорящий на украинском старик Федор встревоженным тоном.

Проживающая в селе Новогнатовка, находящееся еще дальше от Богдановки, 86-летняя Ольга живет в бедности, в сарае, который, кажется, был построен еще в позапрошлом веке. «Главное, чтобы я с ума не сошла. Я украинка, это точно, и я свою землю не покину», – отвечает Ольга на вопрос, верит ли она, что на Донбасс вернется мир. А потом начинает плакать, потому что намного больше ее волнует судьба захоронений в Богдановке. «Господи, попаду ли я еще на кладбище в Богдановке? У меня же там все похоронены. Кто меня туда отвезет?»

86-летняя Ольга живет в ужасных условиях в Новогнативке. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Все ее дети живут на стороне сепаратистов. Как и дети старика Федора. А пожилые остались бедствовать на линии фронта. Типичная картина по всему Донбассу.

Город Золотое в Луганской области — другой населенный пункт, в котором, согласно договору, должно было начаться разведение войск. Здесь войска сторон находятся всего в 300 метрах друг от друга.

«Я слышала, что войска отведут на 15 километров отсюда», – говорит руководитель художественной школы в Золотом Надежда Пирогова.

«Я слышала, что войска отведут на семь километров», – говорит местный активист гражданских прав Елена Винокурова.

«Я знаю, что отведут на один километр, и слышал, что это только первый этап», – говорит лидер пятидесятников и добровольный капеллан Юрий Печёный.

У всех трех, кто побеседовал с Postimees, разные версии того, как будет происходить разведение войск. Тотальная нехватка информации пугает местное население, которые боятся, что отступающие украинские силы оставят их в формирующейся буферной, так называемой серой зоне, без защиты.

«Когда мы останемся в серой зоне, здесь может начать происходить ночами все что угодно и никто нас не защитит. Если ночью сюда может прийти кто угодно (со стороны сепаратистов — ред.), то наш человек (имеет в виду лояльных Украине местных жителей — ред.) может очень легко пропасть», – объясняет Печёный, почему часть жителей находится в панике, а потому он против любых перемещений войск.

Печёный солидарен с Винокуровой. «Я очень боюсь, что если наши войска отойдут, то сепаратисты вернутся. Я не верю ни единому слову Путина! Если вмешаются «голубые каски» (миротворцы ООН — ред.), я с этим соглашусь».

«С чего-то надо начать, если мы хотим закончить войну! – парирует Пирогова. – Зеленский обещал нам мир. Теперь мы ждем этого».

Советник председателя Луганской военно-гражданской администрации 32-летний Алексей Бабченко в этом споре на стороне Пироговой. «Без этих шагов мы никогда не вернем оккупированные территории».

Золотое состоит из пяти шахтерских поселков, всего население составляет около 14 тысяч человек. Один из поселков — Золотое-5 – под контролем сепаратистов, ЛНР. Линия фронта здесь пролегает сквозь поселки Золотого таким образом, что из близлежащих дворов жилых домов можно видеть позиции обеих сторон.

Бабченко говорит, что людям бояться нечего: войска Украины не уйдут далеко. По его словам, обе стороны сейчас должны отступить настолько, чтобы между ними осталась двухкилометровая линия шириной 400-500 метров. В таком случае в серой зоне останется часть села Катериновка с несколькими десятками домов.

Люди не особо верят Бабченко, поскольку авторитета у местной власти уже нет: за пять лет войны украинская власть не принесла жителям Золотого ничего хорошего. Теперь же, когда Золотое в центре внимания СМИ, с осени здесь начали латать дыры в асфальте на дороге, ведущей к контрольному пункту, где должно произойти разведение сил. Остальные же дороги, ведущие в Золотое, такие же, на каких в Эстонии проводят гонки внедорожников.