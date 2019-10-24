Cосед - о пайдеском убийце старушки: по пьяни он становится таким, что ой-ей-ей!

Вчера, 23 октября, около 18:45 полиция получила сообщение, что в расположенной на улице Пярну в городе Пайде квартире избили женщину, которая не подает признаков жизни. Отреагировавшие на вызов полицейские нашли в квартире труп 88-летней женщины с признаками насилия.

«Согласно первоначальным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес многочисленные удары 88-летней женщине, в результате чего она получила смертельные травмы, - рассказал ведущий участковый Пайде Маргус Тоомсалу. - Злоумышленник покинул место происшествия до прибытия полиции, но патрули разыскали его несколько минут спустя и задержали в качестве подозреваемого».

«Обстоятельства произошедшего, в том числе то, почему подозреваемый избил жертву, выясняются, - отметил Тоомсалу. - Чрезмерное употребление алкоголя, к сожалению, зачастую является причиной того, почему люди легко выходят из себя и для разрешения конфликта используют физическую силу».

Трагедия развернулась в двухэтажном восьмиквартирном доме, расположенном на одной из главных улиц Пайде. Убитая старушка жила на первом этаже. Сегодня днем представление о событиях прошлой ночи давала дверь, запечатанная полицейской лентой.

Сосед жертвы рассказал изданию Järva Teataja, что знал убитую много лет. 41-летний мужчина также был знаком жителям дома, так как время от времени он приходил старушке на помощь. Насколько известно соседу, убийца не был ее родственником.

«На трезвую голову он человека бы не убил. Но пьяным он был такой, что ой-ей-ей», - продолжил собеседник газеты и указал на свой украшенный синяком подбородок.

Полицию об инциденте известила супруга этого самого соседа, которая зашла в квартиру 88-летней женщины в поисках пропавшего мужа, а обнаружила кровавую сцену.

Сам сосед признался, что в тот день его дома не было. «Обычно в это время дня я бываю дома, но на сей раз я еще в обед почувствовал, что должен уйти из дома, и по какой-то причине я не хотел возвращаться домой. Я приехал только после семи часов, когда полиция была перед домом», - сказал он.

88-летняя жертва, по его словам, была спокойной и доброй старушкой, которую соцработники возили на электромобиле в магазин и обратно. «Она довольно плохо передвигалась сама. Просто выходила из квартиры, чтобы посидеть на скамейке», - сказал он.

Мужчина, который, скорее всего, совершил преступление, не был, по словам соседа сверху, частым гостем в доме, но его знали, и, факт в том, что ходил он именно к этой бабушке. «В конце концов, вызвавшему полицию соседу снизу показалось подозрительным, что велосипед стоял у дома так долго, и он пошел посмотреть, что происходит», - рассуждал он.

Живущий в соседнем здании сосед считает место, где было совершено преступление, спокойным домом, где живут в основном пожилые люди. В паре квартир также проживают чуть более молодые люди трудоспособного возраста.

Никаких вечеринок и ссор в соседнем доме не наблюдалось, и это не какой-нибудь там социальный дом или место встречи асоциалов. «Там живут порядочные и мирные люди», - сказал он.