Зверство в Пайде: мужчина забил до смерти свою 88-летнюю знакомую

Вчера вечером в Пайде полицейские задержали 41-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения, которого подозревают в нанесении смертельных травм 88-летней знакомой.
Вчера, 23 октября, около 18:45 полиция получила сообщение, что в расположенной на улице Пярну в городе Пайде квартире избили женщину и она не подает признаков жизни. Отреагировавшие на вызов полицейские нашли в квартире труп 88-летней женщины с признаками насилия.
«Согласно первоначальным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес многочисленные удары 88-летней женщине, в результате чего она получила смертельные травмы, - рассказал ведущий участковый Пайде Маргус Тоомсалу. - Злоумышленник покинул место происшествия до прибытия полиции, но патрули разыскали его несколько минут спустя и задержали в качестве подозреваемого».
«Обстоятельства произошедшего, в том числе то, почему подозреваемый избил жертву, выясняются, - отметил Тоомсалу. - Чрезмерное употребление алкоголя, к сожалению, зачастую является причиной того, почему люди легко выходят из себя и для разрешения конфликта используют физическую силу».
«Учитывая то, что ранее подозреваемый был наказан в уголовном порядке за насильственные преступления, завтра прокуратура будет ходатайствовать в суде о его аресте», - заявила прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна.