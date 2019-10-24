Зверство в Пайде: мужчина забил до смерти свою 88-летнюю знакомую

Вчера, 23 октября, около 18:45 полиция получила сообщение, что в расположенной на улице Пярну в городе Пайде квартире избили женщину и она не подает признаков жизни. Отреагировавшие на вызов полицейские нашли в квартире труп 88-летней женщины с признаками насилия.

«Согласно первоначальным данным, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес многочисленные удары 88-летней женщине, в результате чего она получила смертельные травмы, - рассказал ведущий участковый Пайде Маргус Тоомсалу. - Злоумышленник покинул место происшествия до прибытия полиции, но патрули разыскали его несколько минут спустя и задержали в качестве подозреваемого».

«Обстоятельства произошедшего, в том числе то, почему подозреваемый избил жертву, выясняются, - отметил Тоомсалу. - Чрезмерное употребление алкоголя, к сожалению, зачастую является причиной того, почему люди легко выходят из себя и для разрешения конфликта используют физическую силу».