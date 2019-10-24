Компания Nissan сделала электромобиль Leaf полноприводным

Суммарная отдача двух электродвигателей составляет около 308 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, пишет Motor. Система позволяет независимо управлять торможением каждого из четырех колес, повышая поворачивающий момент, создаваемый каждой шиной. Кроме того, рекуперативное торможение теперь возможно не только передними, но и задними колесами, что позволило свести на нет клевки автомобиля в продольной плоскости. При разгоне, особенно на плохой дороге, система поддерживает оптимальный режим, минимизируя пульсацию крутящего момента.