Компания Nissan сделала электромобиль Leaf полноприводным

Компания Nissan представила тестовый прототип Leaf e+, в состав силовой установки которого вошли два электромотора. Один установлен на передней оси, второй – на задней, тем самым обеспечивая машине привод на все четыре колеса. Эта технология будет применяться на электромобилях нового поколения.
Суммарная отдача двух электродвигателей составляет около 308 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, пишет Motor. Система позволяет независимо управлять торможением каждого из четырех колес, повышая поворачивающий момент, создаваемый каждой шиной. Кроме того, рекуперативное торможение теперь возможно не только передними, но и задними колесами, что позволило свести на нет клевки автомобиля в продольной плоскости. При разгоне, особенно на плохой дороге, система поддерживает оптимальный режим, минимизируя пульсацию крутящего момента.
Несмотря на то, что для тестов использовался мул – кузов Leaf нынешнего поколения с новыми агрегатами, – дизайн автомобиля все же претерпел некоторые изменения. Например, арки были расширены, установлены раллийные колеса, а в салоне по центру панели приборов появился 12,3-дюймовый экран. На него выводится подробная информация об автомобиле, в том числе и о работе системы управления полным приводом.