Полицейские применили электрошокер для задержания агрессивного мужчины с ножом

Раплаская полиция 20 октября получила сообщение об употреблявшим алкоголь агрессивном человеке, который угрожал своим близким и ранее в тот же день против желания бывшей жены проник в ее дом. Поскольку было основание полагать, что агрессор может воплотить в жизнь угрозы, выехавшие на вызов полицейские вошли в квартиру, где он находился.

Глава Раплаской патрульной службы Маргус Калдма сказал, что агрессор не выполнил распоряжения полиции и у него в руке был также нож: «Когда открыли дверь квартиры, несколько раз приказали положить нож, но он этого не сделал и при задержании оказал сопротивление».

Калдма добавил, что 47-летний агрессор вместо того, чтобы положить нож, он начал угрожать им полицейским. «Поскольку он представлял опасность как для себя, так и для полиции, полицейские применили против него электрошокер, - сказал Калдма. – Он довольно быстро отошел и был доставлен в отделение полиции, где его осмотрели сотрудники скорой помощи».

По словам старшего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Юлле Саар, ему было предъявлено в проникновении в жилое помещение против воли владельца, угрозе близким убийством и приминении насилия против представителей власти. «Ранее он был наказан как в уголовном порядке, так и в рамках производства о проступке. На данный момент известно, что подозреваемый не может на свободе вести себя законопослушно, он не встал на путь исправления, а продолжает совершать новые преступления. Совершенные им преступления напрямую связаны со злоупотреблением алкоголя», - говорит старший прокурор Саар.