Почтовый клиент Outlook теперь доступен на умных часах Samsung Galaxy Watch

И если кому-то мало этих приложений на смартфоне, Samsung и Microsoft теперь предлагают использовать одно из них еще и на умных часах. Почтовый клиент теперь доступен на умных часах Samsung — поддерживаются все модели Galaxy Watch, пишет ixbt.com.

Пока ПО доступно лишь в США, но Microsoft заверила, что приложение позже появится и на других рынках. Скачать его можно непосредственно в магазине приложений Samsung. Оно, конечно же, бесплатное.