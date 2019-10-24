Почтовый клиент Outlook теперь доступен на умных часах Samsung Galaxy Watch

Компании Samsung и Microsoft давно сотрудничают в плане продвижения ПО на рынке смартфонов. В частности, на аппараты корейского гиганта из коробки установлено различное ПО Microsoft.
И если кому-то мало этих приложений на смартфоне, Samsung и Microsoft теперь предлагают использовать одно из них еще и на умных часах. Почтовый клиент теперь доступен на умных часах Samsung — поддерживаются все модели Galaxy Watch, пишет ixbt.com.
Пока ПО доступно лишь в США, но Microsoft заверила, что приложение позже появится и на других рынках. Скачать его можно непосредственно в магазине приложений Samsung. Оно, конечно же, бесплатное.
Приложение позволяет получать уведомления о входящих письмах, просматривать письма и выполнять с ними различные действия. Не факт, что с часов это делать удобно, но для кого-то такая возможность может пригодиться.