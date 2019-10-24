В ближайшем будущем цена квадратного метра квартир в Таллинне приблизится к пятизначной цифре

Цена квадратного метра самых дорогих квартир в Таллинне колеблется в пределах 6000 - 6600 евро, пишет Postimees. В редких случаях превышается отметка в 7000 евро, утверждает аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.
Современный эстонский рынок недвижимости развивается скачкообразно: бум 2005–2007 годов, затем обвал цен, их постепенное восстановление и вновь рост цен в 2016–2018 годах.
Однако средняя цена квартир класса люкс за два рассматриваемых периода существенно не изменилась. И во время бума, и на пике последних лет она находилась в диапазоне от 4500 до 5600 евро за квадратный метр, но в некоторых случаях были сделки с квартирами, цена квадратного метра в которых доходила до 6600 евро.
Разница, однако, заключается в том, что покупатель получал за эти деньги и где находилась собственность. Если в 2005–2007 годах были заключены сделки с элитными квартирами в Старом городе и в центре города, то в 2016–2018 годах - в новостройках в центре города, Пирита и Каламая.
Другое большое отличие: если во время бума по цене, превышающей 6000 евро за квадратный метр, можно было купить по-настоящему роскошную квартиру, то во время последнего роста цен в той же ценовой категории находятся в основном микро-квартиры, уступая лишь нескольким роскошным объектам недвижимости в новостройках.
Похоже, что абсолютные ценовые пики таллиннского рынка квартир случаются раз в десять лет. Так, в 2006 году состоялся настоящий аукцион по продаже квартир на 30-м этаже в небоскребе на Торнимяэ, привлекший большое внимание общественности, и сделка была заключена по цене 7989 евро за квадратный метр. Десять лет спустя, аналогичный уровень был достигнут на нескольких сделках с очень своеобразными квартирами в Старом городе.
Всегда можно философствовать на тему, что такое роскошь вообще и есть ли в Таллинне роскошь, которую мы находим в Хельсинки, Стокгольме или Риге. Тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что по сравнению со временем бума мы видим в Таллинне гораздо больше роскошных дорогих квартир. Следовательно, можно предсказать, что во время следующего подъема цен, когда бы это ни произошло, требования к роскоши с точки зрения планировки, дополнительных удобств и окружающей среды будут значительно выше, чем сегодня. И сделки будут заключаться по ценам более 10 000 евро за квадратный метр.