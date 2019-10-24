В ближайшем будущем цена квадратного метра квартир в Таллинне приблизится к пятизначной цифре

Современный эстонский рынок недвижимости развивается скачкообразно: бум 2005–2007 годов, затем обвал цен, их постепенное восстановление и вновь рост цен в 2016–2018 годах.

Однако средняя цена квартир класса люкс за два рассматриваемых периода существенно не изменилась. И во время бума, и на пике последних лет она находилась в диапазоне от 4500 до 5600 евро за квадратный метр, но в некоторых случаях были сделки с квартирами, цена квадратного метра в которых доходила до 6600 евро.

Разница, однако, заключается в том, что покупатель получал за эти деньги и где находилась собственность. Если в 2005–2007 годах были заключены сделки с элитными квартирами в Старом городе и в центре города, то в 2016–2018 годах - в новостройках в центре города, Пирита и Каламая.

Другое большое отличие: если во время бума по цене, превышающей 6000 евро за квадратный метр, можно было купить по-настоящему роскошную квартиру, то во время последнего роста цен в той же ценовой категории находятся в основном микро-квартиры, уступая лишь нескольким роскошным объектам недвижимости в новостройках.

Похоже, что абсолютные ценовые пики таллиннского рынка квартир случаются раз в десять лет. Так, в 2006 году состоялся настоящий аукцион по продаже квартир на 30-м этаже в небоскребе на Торнимяэ, привлекший большое внимание общественности, и сделка была заключена по цене 7989 евро за квадратный метр. Десять лет спустя, аналогичный уровень был достигнут на нескольких сделках с очень своеобразными квартирами в Старом городе.