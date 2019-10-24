Картина дня: снесенный памятник советским солдатам, Postimees в Донбассе и опасная бактерия

Памятник советским солдатам снесен: по братской могиле ходит тяжелая техника

В среду редакция Rus.Postimees получила тревожный звонок: «В Таэбла на территории местной гимназии расположена братская могила, в которой похоронены как минимум 25 советских солдат. Несколько лет назад там даже восстановили памятник. Теперь памятник снесен, а по могиле ездит тяжелая техника, и вообще там развернута масштабная стройка». Читать далее...

«Полярный экспресс»: как 39 мигрантов замерзали в фуре, найденной недалеко от Лондона

Полиция Великобритании сообщила первые подробности расследования факта обнаружения 39 тел мигрантов в грузовике-рефрижераторе, найденного в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. Читать далее...

Postimees в Донбассе: вместо надежд на мир в местных живет страх

Postimees, находясь в зоне военных действий, убедился: разведение сил на Донбассе не кажется сейчас реальным, поэтому переходить к мирным переговорам невозможно. Первоначальный результат добрых намерений президента Украины Владимир Зеленский – местные жители напуганы отсутствием информации. Читать далее...

Жизнь в доме призрения для больных деменцией: остановка, на которой не останавливаются автобусы

И хотя деменция диагностируется все чаще, для страдающих этим заболеванием людей не хватает подходящих мест в домах призрения, а у государства нет долгосрочной стратегии для работы над этим вопросом. Читать далее...

Опасная бактерия в продуктах: в центре скандала оказалось еще одно эстонское предприятие

Ветеринарно-пищевой департамент из-за возникших в связи со штаммом листерии ST1247 подозрений сделал предписание производственному цеху AS M.V.Wool в Вихтерпалу и предприятию OÜ Peetsman. Читать далее...

Суд смягчил приговор водителю с битой Урмасу Эйнроосу

Таллиннский окружной суд сократил срок тюремного заключения Урмасу Эйнроосу, признанному виновным в жестоком убийстве своей сожительницы. Читать далее...

В питьевой воде Таллинна и Хаарьюма обнаружили колиобразные бактерии. Что это значит?

Введенный Центральной лабораторией Северной Эстонии Департамента здоровья метод анализа воды Colilert-18 дает гораздо более точную картину качества питьевой воды. Поэтому в питьевой воде как Таллинна, так и всего Харьюмаа было обнаружено больше колиобразных бактерий, чем раньше. Читать далее...

Правительство не собирается упразднять освободившийся с отставкой Кинго министерский пост

На сегодняшней пресс-конференции правительства события политической повестки дня прокомментировали премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Например, они отвечали на вопрос о потенциальном упраздении поста министра внешней торговли и инфотехнологий. Читать далее...

Мать бесследно исчезнувшего Марккуса: завидев свет фар у дома, я всегда надеюсь, что сын вернулся

24 октября исполняется четыре года с того момента, как бесследно исчез 17-летний Марккус Ансберг из Выру. Читать далее...

В ближайшем будущем цена квадратного метра квартир в Таллинне приблизится к пятизначной цифре

Цена квадратного метра самых дорогих квартир в Таллинне колеблется в пределах 6000 - 6600 евро, пишет Postimees. В редких случаях превышается отметка в 7000 евро, утверждает аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Читать далее...

Зверство в Пайде: мужчина забил до смерти свою 88-летнюю знакомую