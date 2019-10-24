Чт, 24.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Галерея: фанаты взяли штурмом открывшийся в Таллинне ресторан KFC

Сегодня, 24 октября, в 14:00 международная сеть ресторанов общественного питания Kentucky Fried Chicken (KFC), специализирующаяся на блюдах из курицы, открыла в торговом центре «Юлемисте» свое первое заведение.

Это большое событие на рынке быстрого питания, особенно для молодежи - уже к 10:00, когда открывается торговый центр «Юлемисте», там собралась целая толпа юных энтузиастов, которые жаждали отведать легендарные куриные крылышки KFC.

Скоро представительство KFC откроется и в торговом центре «Кристийне», но точная дата пока неизвестна.

«В конце ноября или начале декабря», - сказал Postimees Apollo Group OÜ менеджер по развитию Маури Добрек. Глава Apollo Group Яанус Виханд добавил, что в планах расширение по всей Эстонии: «Со следующего года мы выйдем за пределы Таллинна».

Apollo Group является холдинговой компанией, принадлежащей через UP Invest OÜ и Sandbach OÜ Маргусу Линнамяэ и Ивару Венделину.

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