Ярко-розовая галерея: есть шанс снять на два дня домик Барби

Дом, будто сделанный из розового зефира, сдается в аренду только на два октябрьских дня - с двадцать седьмого по двадцать девятое и стоит вполне приемлемо - 53 евро в сутки. На большой вилле всего четыре спальных места, пишет apartmenttherapy.com. Дом с двумя спальнями предлагает все необходимое для проживания и даже более: там есть бассейн, комната для занятий аэробикой, огромная гардеробная и множество розовых деталей.