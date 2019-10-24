Чт, 24.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Ярко-розовая галерея: есть шанс снять на два дня домик Барби

Пользователи Airbnb имеют шанс арендовать популярный у поклонников куклы Барби домик, пишет Postimees

Дом, будто сделанный из розового зефира, сдается в аренду только на два октябрьских дня - с двадцать седьмого по двадцать девятое и стоит вполне приемлемо - 53 евро в сутки. На большой вилле всего четыре спальных места, пишет apartmenttherapy.com. Дом с двумя спальнями предлагает все необходимое для проживания и даже более: там есть бассейн, комната для занятий аэробикой, огромная гардеробная и множество розовых деталей.

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